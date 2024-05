Sofia Nerbrand: Ockupationen vid universiteten måste upphöra

Ändå skriker pro-palestinska studenter ”From the River to the Sea och “This is not a trend – it’s a Revolution”. De skanderar också ”Intifada!” och jag undrar om de begriper vad de säger. Om de menar att de faktiskt vill använda terror, för det är precis vad intifadorna har burit med sig. För 20 år sedan såg vi sprängda bussar i Jerusalem och självmordsbombare på diskotek i Tel Aviv.