C 273. Det är mitt nummer i passkön hos polisen. När jag får det expedierar kvinnan i den enda öppna luckan C 204. Tre kvart senare plingar det till för C 226 och jag ger upp. Jag hinner inte vänta hela eftermiddagen tillsammans med ett hundratal andra själar. Ingen förutom jag arbetar vid sin bärbara dator utan stirrar tomt framför sig eller in i en mobil.