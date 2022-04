Patrik Oksanen: Finland är på väg in i Nato, med eller utan Sverige

Helsingfors är i dessa dagar en huvudstad där historia skrivs. Finländsk politik handlar just nu om samling bakom ett beslut som kommer att påverka vårt grannland i generationer. Vägen mot ett Natomedlemskap ligger öppen och Finland håller hög hastighet framåt. Den formella ansökan kommer att lämnas in före Natos toppmöte i Madrid i slutet av juni.

Bilden där är samlad. Det spelar ingen roll om det är en minister eller oppositionspolitiker man pratar med. Budskapet från tjänstemän, forskare och journalister är både enstämmigt och samstämmigt: Finland är på väg in i Nato, med eller utan Sverige. Och det riktigt snart.

Just det här att vara ensam i en existentiell prövning där utplåning hotar är centralt. Och det träffar den finländska debatten rakt i hjärtat.

I slutändan kommer den finländska Nato-ansökan att lämnas in med ett mycket brett politiskt stöd. De flesta förväntar sig att åtminstone 75 procent av de 200 finländska riksdagsledamöterna kommer att rösta för. Inget parti kommer att ha en enhetlig nej-linje, utan i stället låta ledamöterna rösta efter eget huvud och samvete.

På skärtorsdagen överlämnar den finländska regeringen sin genomgång av läget till riksdagen. Därefter kommer parlamentet att behandla frågan i utskott och kammaren under ett par veckor. Ett beslut väntas redan under första delen av maj, och ett förhandsbesked kan komma redan i april. Under ansökningstiden kommer Nato eller enskilda medlemsländer att lämna säkerhetsgarantier till Finland.