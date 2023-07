Självfallet behövs lagar och gemensamma standarder, men vi kan inte byråkratisera oss in i framtiden. Det måste finnas utrymme för att spänna bågen och pröva nytt.

Det gäller i synnerhet all den verksamhet som fortfarande drivs av offentliga monopol. De avregleringar och privatiseringar som gjordes under sent 1980-tal och tidigt 1990-tal förändrade Sverige till det bättre – även om vi nu har en hård debatt om friskolor och ”vinst i välfärden”. För handen på hjärtat: Är det inte självklart att vi ska få välja var vi vill gå i skola, vem som ska ta hand om oss när vi blir gamla, få välja ny vårdcentral om vi inte är nöjda – och kunna köpa läkemedel efter kl 18? Det kräver privata företag, som tillåts att utvecklas.