Scenerna från konserthallen i Moskva är fruktansvärda. Kallblodigt, målmedvetet och effektivt gick terroristerna in och mördade besinningslöst. Terrorgruppen IS Khorasan (IS-K) tog på sig dådet, som västliga underrättelsetjänster varnat för i förväg. IS-K är IS östliga gren, utgående från Afghanistan och organisationen ser Ryssland som en av sina fiender. Bland annat på grund av Rysslands krig i Afghanistan, Tjetjenien och Syrien.