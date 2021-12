Gustav Juntti: Regeringen glömmer halva landsbygden

Tisdagen den 7 december var Dan Sjöblom nöjd. Som generaldirektör för Post- och telestyrelsen (PTS) kunde han meddela att 1,6 miljarder kronor delats ut i bredbandsstöd under 2021. Med det ska hela landet, särskilt glest befolkade områden, få tillgång till bredband med en hastighet på 100 megabit per sekund senast 2020.

Bara vartannat hushåll på landsbygden har i dag bredband. De som står utan är sannolikt villiga att betala en fin slant för uppkopplingen. Men PTS fokuserar på projekt med lägst kostnad per byggnad. Det missar helt de betalningsvilliga som saknar bredband. Och glesbefolkade områden är per definition platser med färre byggnader. Det höjer snittet för kostnaden per ansluten byggnad, vilket alltså nedprioriteras av PTS. Det skapar en geografisk skevhet.