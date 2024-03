Alex Voronov: Ryska oljefartyg borde inte få passera Öresund

2. Ukrainas väg in i EU. Landet förhandlar nu om ett EU-medlemskap. Den processen kommer att ta ett antal år. Så har det varit för alla länder som har klivit in i EU. Men detta får inte bli en fråga om allt eller inget. I stället bör Ukraina integreras i EU stegvis där landet släpps in i EU:s institutioner och EU:s inre marknad efter att ha fått godkänt av olika kontrollstationer i fråga om reformer.