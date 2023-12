Arbetslösheten fortsätter att öka. Det visar aktuella siffror från Arbetsförmedlingen. I november var omkring 340 000 personer inskrivna hos AF, cirka 10 000 fler än vid samma tid förra året. Det innebär att arbetslösheten i Sverige nu ligger på 6,5 procent. Enligt Arbetsförmedlingens prognos kommer antalet personer som inte har något jobb att gå till att bli ännu fler under 2024. Särskilt tung är situationen för unga.

Det är en mörk bild myndigheten målar upp. Men ingen bör vara förvånad. Inflationen har inte bara drabbat hushållen utan även näringslivet hårt. I många branscher faller företagen som furor och konkurserna haglar. I dagsläget befinner sig Sverige i en recession till följd av den hastigt inbromsande ekonomin. Det är svårt för företagen att hitta villiga investerare och få in nytt kapital. Kundunderlaget minskar när människor snålar in. Arbetsgivare tvingas säga upp medarbetare och spara in så gott det går. Ibland hjälper inte ens det.