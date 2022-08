Måltavla. Under torsdagen gick åklagaren ut med att partiledaren Annie Lööf (C) kan ha varit målet för knivattacken som skedde i Almedalen.

Annie Lööf (C) var mål för den knivattack med dödlig utgång som skedde i Visby under Almedalsveckan. Uppgifterna som framkom under torsdagen, att Ing-Marie Wielselgrens mördare även ska ha planerat att döda centerns partiledare, är omskakande.