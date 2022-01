Nyamko Sabuni (L) och Annie Lööf (C) och deras liberala partier är pressade, fast på olika sätt, inför höstens valrörelse.

Den tredje och sista anledningen är just detta, att Sverige står med ett parlamentariskt läge där liberalismen har blivit utmanövrerad. För första gången har det utkristalliserat sig två block som inte helt följer de vanliga skiljelinjerna i svensk politik med höger-vänster skalan, utan där socialdemokratin med rödgrönt stöd stått mot en mer nationalistisk och konservativ höger än tidigare.

Centerpartiet har under denna mandatperiod försökt att få igenom liberal politik i det rödgröna blocket och trots vad deras motståndare försöker ge en bild av har de lyckats hyfsat väl. Men manöverutrymmet för liberala partier är onekligen litet just nu. Liberaler passar inte riktigt in någonstans i de nuvarande blocken.