Just nu reser världen största popstjärna Taylor Swift jorden runt på sin Eras tour . En tre och en halv timmar lång show, med låtar från den 17 år långa karriären. På den ena fullspäckade arenan efter den andra sjunger Taylor Swift tillsammans med sina fans. Sjunger om hur tröttsamt det är för unga tjejer att hela tiden behöva springa så fort de orkar, för att deras prestation bedöms på ett annat sätt än mäns. Eller om att den homofoba skrikhögern borde lugna ner sig i låten ”You need to calm down”.

De som har råd och tur har fått biljetter till de stora arenorna, till exempel de tre konserterna på Friends Arena i Stockholm den 17-19 maj. De som inte har samma lycka har kunnat se konsertfilmen från the Eras tour på bio. Och de som varken hade råd eller hann med att se konsertfilmen på bio kan nu streama den på Disney plus. Filmen har dragit in 2,7 miljarder kronor. The Eras tour slår både Elton John och The Beatles i antal tittare på streamingtjänsten.