Den fuktiga tropiska värmen försvinner bakom mig när jag kliver in i en luftkonditionerad crossfitklubb i södra Taipei. Den energiske techentreprenören TH Schee hälsar mig välkommen in. Som delägare har han tagit initiativ till att även arrangera träning i civilt försvar i lokalerna.

Journalisten Yian Lee menar att Taiwan visar att de två vida skilda politiska systemen påverkar befolkningen: Det är ”one system, but two different countries”, och anspelar på devisen för Hongkong som skulle gälla efter att den brittiska kronkolonin hamnade under kinesiskt styre 1997: ”one country, two different systems”.