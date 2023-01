Var har föräldrarna för roll att spela i detta blodiga drama? Mödrar och fäder har ett ansvar för sina barn under dygnets alla timmar, alla dagar i veckan. Att se till att de får mat, kläder, sömn och andra basala behov tillgodosedda. Som förälder har man också en uppgift – och de bästa förutsättningarna av alla vuxna runtomkring unga – att ge sina barn en god uppfostran, att lära dem var gränserna går och att känna och visa empati för andra.

It takes a village to raise a child (det krävs en hel by för att uppfostra ett barn) är ett tänkvärt engelskt uttryck. Ser du ungdomar bete sig illa på bussen: säg till dem. Misstänker du att kompisar till dina barn inte mår bra hemma: bjud hem dem till ditt middagsbord och låt dem sova över. Är du säker på att dina egna barn inte använder droger: var inte naiv och tänk att det bara händer andra. Är du bekymrad över stöket i skolan: påpeka på nästa föräldramöte att skolans primära uppgift är att undervisa era barn – inte att uppfostra dem, utan det är ert ansvar.