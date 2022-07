Status Quo: Rockin' all over to Knislinge

Status Quo är ett av de stora dragplåstren till Time to Rock i Knislinge nästa vecka. Frontmannen Francis Rossi var med och startade bandet som nybliven tonåring för 60 år sedan. Nu berättar han om sin kommersiella röst, bandvännen som dog i höstas och att hålla sig i form genom att röka en cigarett om dagen.

Knislinge • 29 juli 2022 14:00

Foto: Claudio Bresciani / TT