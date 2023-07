17-åring häktas misstänkt för våldtäktsförsök

Vittnen såg 17-åringen klättra in och sedan klättra ut genom fönstret och höll honom under uppsikt till polisen anlände och grep honom. Arkivbild.

Vittnen såg 17-åringen klättra in och sedan klättra ut genom fönstret och höll honom under uppsikt till polisen anlände och grep honom. Arkivbild. Foto: Johan Nilsson/TT

Händelsen inträffade under natten till måndagen. Ett vittne såg den misstänkte först klättra in i bostaden till en kvinna via ett öppet fönster för att sedan lämna lägenheten igen. Under tiden höll vittnet den misstänkte under uppsikt i väntan på att polisen anlände och grep honom.