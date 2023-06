Clas Ohlson sänker utdelningen

"I den löpande verksamheten har vi under kvartalet lyckats balansera produktmix och pris men, som tidigare, har höga inköps- och transportkostnader och en svag svensk krona påverkat bruttomarginalen negativt", skriver vd Kristofer Tonström i en kommentar.

Något bättre marginal

Clas Ohlson redovisar en rörelseförlust på sju miljoner kronor för det fjärde kvartalet i det brutna räkenskapsåret, avslutat i april. Under motsvarande period ett år tidigare låg resultatet på minus 10 miljoner och analytiker hade räknat med en förlust på 38,4 miljoner kronor, enligt en sammanställning av prognoser gjord av Bloomberg.

Försäljningen under kvartalet uppgick till 1 776 miljoner, mot 1 780 miljoner ett år tidigare.

Upp sedan årsskiftet

Styrelsen föreslår en utdelning på 1:50 kronor per aktie. Det kan jämföras med en utdelning på totalt 13 kronor per aktie ett år tidigare – där det ingick en extra utdelning på 6:25 kronor per aktie.