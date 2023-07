DeSantis tvingas spara – medarbetare får gå

Ron De Santis satsar hårt på att bli Republikanernas kandidat i nästa års presidentval och räknas som huvudkonkurrent till expresidenten Donald Trump. Under andra kvartalet har Floridaguvernören haft ett 90-tal personer anställda i sin kampanjorganisation, och nu får några av dem gå, rapporterar Politico.

Enligt New York Times kommer de ekonomiska bekymren ovanligt tidigt och är ett tecken på att kampanjarbetet behöver ses över.

På papperet har DeSantis gott om pengar. Hans kampanj samlade in 20 miljoner dollar under det andra kvartalet, enligt redovisningar på lördagen. En imponerande summa, men han gjorde av med 8 miljoner under samma period, rapporterar nyhetsbyrån AP.