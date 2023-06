Efter åtalet – stridslysten Trump i Georgia

USA:s tidigare president Donald Trump mötte entusiastiska anhängare under ett republikanskt möte i delstaten Georgia dagen efter att han åtalats.

USA:s tidigare president Donald Trump mötte entusiastiska anhängare under ett republikanskt möte i delstaten Georgia dagen efter att han åtalats. Foto: John Bazemore/AP/TT

Vissa av deltagarna höll upp skyltar med just ordet "häxjakt" – ett uttryck Trump länge har använt mot sina motståndare, inte minst när de anfört rättsliga argument mot honom.

Domstol på tisdag

Senare under lördagen (amerikansk tid) ska Trump framträda på ett liknande evenemang i North Carolina.

Den tidigare vicepresidenten Micke Pence, som nyss tillkännagav att han var aspirant, manade under ett tal i New Hampshire i fredags sina anhängare att "be för Donald Trump, hans familj och alla amerikaner". Han förklarade samtidigt att han var "djupt bekymrad" över åtalet mot Trump.