Elitsoldater utreds för krigsbrott i Afghanistan

Mediebolaget BBC har i en flera år lång granskning funnit att soldater i de brittiska specialstyrkorna SAS rutinmässigt skjutit ihjäl obeväpnade män under nattliga räder under kriget i Afghanistan. Ett SAS-förband sköt enligt BBC ihjäl 54 personer under märkliga omständigheter under ett sex månader långt uppdrag i den afghanska provinsen Helmand 2010-11.