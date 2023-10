Förslag: Mjuka upp boräntekraven

Utredningen har kommit till efter att de nuvarande reglerna kritiserats under flera års tid, bland annat har Finansinspektionen (FI) efterfrågat en översyn av regelverket.

Avtal bryts i förtid

Använder ett genomsnitt

Swapräntan kan variera väldigt kraftigt och i förslaget föreslås nu en variant där man använder sig av ett genomsnitt under 20 dagar.

– För konsumenten ska det inte skilja så mycket från när du exakt gick in på ditt bankkontor och ville lösa in ditt lån. Det här kommer inte att påverka ersättningen till kreditgivaren under längre tid.