Hans passé – värme på ingång

Hans har under veckan som gått fört med sig stora regnmängder och ställt till med problem på flera platser i Sverige, men nu tycks regnovädret vara förbi.

Varning kvar för Gavleån

Under lördagskvällen drar ett nytt stråk med regn in över Halland. Det rör sig sedan nordost, mellan Vänern och Vättern, och parkerar över södra Norrlandskusten under söndagsförmiddagen.