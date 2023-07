Höjda priser väntas ge Spotify skjuts

Fler användare

Och under måndagen bekräftade Spotify att ryktet stämmer, priset på premiumkonton höjs bland annat i USA och Europa, enligt bolagets hemsida. I USA kommer ett reklamfritt abonnemang att kosta 1 dollar mer, 10:99 dollar i månaden. Hur stor höjningen blir i Europa framgår inte, men tidigare uppgifter har gjort gällande att det ska röra sig om en euro, motsvarande 11:50 kronor.

"Solitt resultat"

Snittprognosen är att antalet månatliga användare har ökat till 530 miljoner användare under det andra kvartalet, från 515 miljoner under första kvartalet. Antalet premiumabonnenter spås ha ökat till 217 miljoner, från 210 miljoner. Analytiker har i snitt räknat med ett rörelseresultatet på 3 208 miljoner euro, vilket kan jämföras med 2 684 miljoner euro under andra kvartalet förra året.