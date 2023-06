Hotfulla gener tio gånger fler än man vetat

Tio gånger fler

Mer forskning krävs

Fakta: Studien

I studien från Chalmers och Göteborgs universitet har forskarna analyserat stora mängder dna-sekvenser från bakterier för att kartlägga nya former av resistensgener, och få en förståelse för hur vanligt förekommande de är.

Över 630 miljarder dna-sekvenser från bakterieprover tagna i olika miljöer har analyserats med hjälp av tekniken metagenomik, som gör det möjligt att analysera stora mängder data. Man har använt sig av dna från två offentliga databaser, Resfinder och Mgnify.

Sammantaget uppgår antalet kända resistensgener till 20 000. Före studien hade man kunskap om cirka 2000.

Forskargruppen arbetar nu med att integrera den nya informationen i ett internationellt forskningsprogram, Embark, för övervakning av antibiotikaresistens i miljön.

Studien "Latent antibiotic resistance genes are abundant, diverse, and mobile in human, animal, and environmental microbiomes" har publicerats i tidskiften Microbiome.

Källa: Chalmers