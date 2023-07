Kursras för Telia efter vd-avhopp

”Efter att jag i nästan tio år levt långt från min familj och nu fått en unik möjlighet i Storbritannien har jag noga övervägt och bestämt mig för att lämna Telia och anta en ny utmaning. Till dess kommer jag att fortsätta i min roll och driva vår nuvarande agenda framåt med fullt fokus och engagemang under återstoden av min anställning”, säger Kirkby i ett pressmeddelande.

Brittiskan klev in i vd-rollen för Telia i april 2020 med stora förväntningar på sina axlar efter att under sin tid som vd för konkurrenten Tele 2 varit framgångsrik.

Många aktieägare

Under pandemin minskade roamingintäkterna väsentligt när resandet dog ut, men framförallt har förvärvet av Bonnier Brodcasting med TV4 i spetsen kommit att ifrågasättas. Under coronapandemin rasade annonsintäkterna för tv-branschen och även efter pandemins avslut har Telia haft stora utmaningar. I samband med det senaste bokslutet i januari föreslogs en sänkt utdelning till aktieägarna och aktien har under sommaren varit ner på lägsta kursnivå sedan 2003.