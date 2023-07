Macron ska träffa över 220 borgmästare

På måndag ska Macron ta emot Yaël Braun-Pivet och Gérard Larcher, ledare för nationalförsamlingen respektive senaten. På tisdag har han bjudit in borgmästare från över 220 kommuner som har drabbats av upploppen.

45 000 poliser

Under de senaste två nätterna har omkring 45 000 poliser satts in för att hantera våldsamheterna som skakar Frankrike. Samma antal poliser fortsätter jobbet under natten till måndag, meddelar inrikesminister Gérald Darmanin.