Massivt regn översvämmar gator i New York

En man försöker få undan vatten i Brooklyn efter ett omfattande regnoväder som drog in över New York på fredagen. Foto: Jake Offenhartz/AP/TT

Ett kraftigt regnoväder drog in över New York på fredagen med översvämningar, inställd kollektivtrafik och varningar till allmänheten som följd.

Större delen av stadens tunnelbanelinjer har tvingats ställa in avgångar och på bilder och videoklipp syns hur människor vadar fram i de höga vattenmassorna.

Kathy Hochu, guvernör för delstaten New York, utlyste nödläge för New York City, Long Island och Hudson Valley under fredagsmorgonen.