Mjölkbondens räddning – export till Kina

Antalet mjölkkor i landet har halverats de senaste 40 åren och mängden företag med mjölkkor har minskat drastiskt under samma period, från 40 600 till 2 800.

När skolorna stänger under sommaren och på helger och efterfrågan på dryckesmjölk sjunker blir den årliga exporten av mjölk i form av mjölkpulver till tillväxtmarknader som Kina och Oman särskilt viktig för mejerierna.

De senaste 10 åren har exporten av mjölkpulver och av mjölk och grädde i annan koncentrerad form till Kina ökat med 111 procent, visar siffror som TT begärt ut från Jordbruksverket. De senaste fyra åren har exporten också ökat till exempelvis Oman, som under fjolåret tog emot omkring 23 procent av Sveriges export av dessa varor.

Sänkt pris

I början av juni sänkte Arla priset till bönderna till 4,24 kronor per kilo mjölk, nu på fredag kommer nytt bud om pris från mejerijätten.

– I dagsläget fattas minst 1,60 kronor per kilo mjölk för att täcka de höga produktionskostnaderna, säger Claes Jonsson till TT.

Minskat antal mjölkgårdar

En ko-plats håller i omkring 20 år, sedan måste lantbrukaren bygga om den eller bygga nytt och först få ritningen godkänd av länsstyrelsen. Tecken på att flera mjölkbönder kastar in handduken syns nu i form av ett minskat antal ritningar för förprövning inför ombyggnation av kostallar, som årligen lämnas från lantbrukare till länsstyrelserna.

– Beteskravet, lagen om att djuren ska vara ute på bete 2-4 månader per år, är vi ensamma om i världen i Sverige.

Fakta: I Vimmerby blir mjölk pulver för export till Oman

Varje dag produceras omkring en miljon liter dryckesmjölk i Sverige. Under lov och helger när skolorna är stängda behövs endast 900 000 liter per dag.

Idag finns omkring 3 000 mjölkgårdar och cirka 300 000 mjölkkor.

Medan antalet mjölkgårdar minskar, blir företagen som producerar mjölk färre och antalet mjölkkor per företag ökar. År 2022 var den genomsnittliga besättningen 109 kor per företag, en ökning med fem kor per besättning sedan 2021.

För drygt tio år sedan byggde Arla om sin anläggning i Vimmerby för att kunna öka exporten till exempelvis Oman och Kina, där mjölkpulver från väst ofta blandas i barnmat.

I Oman ompackas pulvret till konsumentprodukter som sedan säljs i Mellanöstern och Afrika.

Källor: Jordbruksverket, LRF och SCB.