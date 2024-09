Murdoch mot Murdoch i mäktigt mediekrig

Politisk splittring

Beskedet ska enligt The New York Times ha tagit de tre på sängen.

Gemensam front utåt

Fakta: Rupert Murdoch och hans imperium

Australisk-amerikanske Rupert Murdoch föddes i Melbourne 1931. Efter sin fars död tog han på 1950-talet över dennes lokaltidning i Adelaide, The News. Han köpte flera australiska tidningar innan han 1969 köpte brittiska News of the world och 1976 The New York Post i USA.

Imperiet växte till de två världsomspännande mångmiljardkoncerner med tidningar, radio- och tv-bolag, främst inriktade på underhållning.

Bland titlarna finns bland annat den brittiska tabloidtidningen Sun, Londontidningarna Times och Sunday Times samt New York Post och Wall Street Journal.

Bolagen äger även bland annat tv-kanalen Fox News och förlaget HarperCollins.

Murdoch lämnade i fjol posten som ordförande för Fox Corporation och arbetande ordförande i mediekoncernen News Corp, och lämnade över till Lachlan Murdoch.

I somras gifte han sig för femte gången, med 67-åriga Elena Zhukova – en pensionerad molekylärbiolog och rysk emigrant. Hennes dotter var tidigare gift med oligarken Roman Abramovitj. Tidigare har han bland annat varit gift med modellen och skådespelaren Jerry Hall.

Rupert Murdoch har sex barn: Prudence (66 år), Elisabeth (56), Lachlan (53), James (51), Grace (22) och Chloe (21).

Källor: BBC, AP