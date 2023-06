Pence och Christie vill utmana Trump

Chris Christie, tidigare guvernör i New Jersey, vid ett tal i Henniker i New Hampshire i april. Han väntas lansera sin presidentkampanj i samma delstat tisdagen den 6 juni.

Chris Christie, tidigare guvernör i New Jersey, vid ett tal i Henniker i New Hampshire i april. Han väntas lansera sin presidentkampanj i samma delstat tisdagen den 6 juni. Foto: Charles Krupa/AP/TT

På onsdag väntas även Mike Pence, som trofast stod vid Trumps sida under dennes tid i Vita huset fram till stormningen av Kapitolium, officiellt utmana sin tidigare chef.

Beskedet väntas komma i ett tal i Iowa, en av de tidiga primärvalsdelstaterna – men redan under måndagen lämnade han enligt nyhetsbyrån AP in de dokument som innebär att han rent formellt ställer upp som kandidat.

Pressades offentligt

Pence, som i veckan fyller 64 år, har öppet kritiserat Trumps uttalanden i samband med den dramatiska stormningen av USA:s kongress i januari 2021. Flera personer miste livet i tumultet under vilket folkmassan bland annat skanderade "häng Mike Pence". Detta efter att Donald Trump efter valförlusten offentligt pressat Pence att ogiltigförklara valresultatet, vilket Pence stod emot.

Kristen och konservativ

Även Chris Christie, 60-årig jurist och exguvernör i New Jersey, har tidigare arbetat med Donald Trump, bland annat som rådgivare under Trumps valkampanj 2016. Nu hoppas Christie själv nå den absoluta topposten. Han väntas lansera sin kandidatur i delstaten New Hampshire på tisdag.