Rinkebyskola låser dörrarna inför koranaktion

På fredagen, inför koranbrännaren Salwan Momika planerade aktion i Rinkeby, har rektor Martin Malmberg på Rinkebyskolan valt att under två timmar låsa dörrarna om sina elever och sin personal, något Expressen var först med att rapportera.

Några elever nedstämda

Rinkebyskolan har tagit in extra personal och hållit informationsmöten med elever och lärare inför Salwan Momikas aktion, som sker under den muslimska fredagsbönen. Martin Malmberg kommer också att hålla kontakt med polisen under eftermiddagen.