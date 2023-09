Rysk oljeexport ökar kraftigt

Under de fyra veckorna som avslutades i söndags uppgick ryska oljeleveranser till 3,34 miljoner fat per dag, enligt statistik sammanställd av nyhetsbyrån Bloomberg. Det är en ökning med 465 000 fat per dag jämfört med de fyra veckorna som avslutades den 20 augusti.

Bulgarien och Turkiet

I EU är det bara Bulgarien som tagit emot rysk olja, 146 000 fat per dag, under de fyra veckorna. En annan vanlig destination är Turkiet, som tog emot 220 000 fat rysk olja per dag under de fyra veckorna.