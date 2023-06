Ryska flaggskeppet Moskva sjönk i Svarta havet

Foto: Ukrainas försvarsdepartement via AP/TT

Ryska stridsfordon vid en sprängd bro i Charkivregionen. Bilden har distribuerats av Ukrainas försvarsdepartement på torsdagen. Foto: Ukrainas försvarsdepartement via AP/TT

Landområden i östra Ukraina under rysk kontroll samt områden med rysk militär närvaro. Foto: Anna-Lena Lindqvist/TT

Ukraina kommenterar på engelska fartyget Moskvas förlisning på Twitter: "Ryskt krigsskepp – vad sänker du? ("Russan warship, what are you sinking?")