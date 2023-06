SAS-missen: Listades som under tvångslikvidation

Orsaken till att SAS registrerades som "under tvångslikvidation" var en sent inlämnad årsredovisning till den danska myndigheten Erhvervsstyrelsen, uppgav SAS presschef Alexandra Lindgren Kaoukji till danska TV2 på fredagen.

– Det har dock ingen effekt på vår verksamhet eller vår verksamhet i övrigt, sade hon och tillade att årsredovisningen har skickats in.

Danska Erhvervsstyrelsen har inte velat kommentera det specifika fallet till TV2, men uppger att om ett företag lämnar in räkenskaperna sent kommer företaget automatiskt att sättas under tvångslikvidering.