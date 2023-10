Trump uppges ha spridit ubåtshemligheter

Trump berättade dessa hemligheter vid ett möte på sitt Floridaresidens Mar-a-Lago kort efter att han hade lämnat Vita huset, enligt ABC News och The New York Times samstämmiga uppgifter. Bägge medier hänvisar till icke namngivna källor.

Berättade för många

Snart i rätten

Pratts namn förekommer inte i själva åtalet, men berättelsen om hur ubåtsuppgifterna spreds skulle kunna användas för att visa hur Donald Trump förhöll sig till hemligstämplade uppgifter under sin ämbetstid, skriver The New York Times.