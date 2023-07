Turkiet förblir fristad för svenska kriminella

Justitiedepartementets enhet för brottmålsärenden och internationellt rättsligt samarbete (Birs) har just nu nio pågående ärenden där brottsmisstänkta svenskar begärts utlämnade från Turkiet.

Misstänks för flickmord

– Det innebär att det plingar till när man reser över landsgränser och att man kanske då blir gripen av polis på plats. Därefter kan Sverige inom en viss frist komma in med en utlämningsframställan, säger Cecilia Johansson, ämnesråd på Birs.

Gyllene pass

– Förr eller senare får man väl gå in och ta ställning till om man ska göra det eller inte. Det låter som att det kommer hända en del nu på den rent diplomatiska fronten, och då får vi se var vi landar där, men det är inget som är aktuellt just nu, säger han till TT.

"Diskussioner"

När Sverige, Finland och Turkiet förra sommaren skrev under ett trilateralt memorandum enades man bland annat om att stärka samarbetet inom rättsväsende och underrättelsetjänst för att motverka organiserad brottslighet.

– Det jag kan säga är att det har varit möten på tjänstemannanivå under det här året där vi har diskuterat pågående ärenden.

Fakta: Avtal mellan Sverige och Turkiet

Sommaren 2022 ingick Sverige, Finland och Turkiet ett trilateralt avtal som bland annat innebär fördjupat samarbete för att bekämpa terrorism och organiserad brottslighet.

I avtalet står att länderna ska ge fullt stöd till varandra vad gäller "hot mot deras nationella säkerhet". Länderna ska enligt avtalet etablera gemensam "dialog och samarbete på alla statliga nivåer, inklusive mellan rättsväsende och underrättelsetjänster, för att stärka samarbetet mot kontraterrorism, organiserad brottslighet och andra gemensamma utmaningar".

I det bilaterala avtal som Sverige och Turkiet ingick i början av veckan i samband med att president Erdogan lovade att släppa in Sverige i Nato står bland annat att Sverige och Turkiet enats om att fortsätta sitt samarbete under det trilaterala avtalet liksom under en ny bilateral överenskommelse länderna emellan.

Källa: Nato