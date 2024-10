Festival på Wanås i helgen – dags för den andra upplagan

Wanås konst bjuder in till festival, många av aktiviteterna kommer att äga rum utomhus i den lummiga bokskogen på Wanås.

Wanås konst bjuder in till festival, många av aktiviteterna kommer att äga rum utomhus i den lummiga bokskogen på Wanås. Foto: Mikael Persson

Här utforskar man naturen och mer-än-mänskliga världar som inspirationskälla för samtida konst och litteratur. Årets festival, med titeln ”Jellyfish and Deep Dreams”, bygger vidare på teman från utställningen ”The Ocean in the Forest”.