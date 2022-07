Länsstyrelsens bedömning: Inte tillåtet ta inträde inom strandskyddat område

Boende runt Kivik har reagerat starkt mot att marknadsplatsen hägnats in och framförallt mot att man använt taggtråd i stängslet. På måndagen var länsstyrelsen på plats för att inspektera men enligt dem är det inte just taggtråden som kan bli ett problem för markägaren utan att stängslet hägnar in strandskyddat område.