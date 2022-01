De drog nitlotten när Skåneboll presenterade slutgiltiga serieförslaget: ”Blir svårt att…”

När Skåneboll på onsdagseftermiddagen presenterade sitt slutgiltiga serieförslag fick tre lag flytta på sig jämfört med det ursprungliga förslaget. Skepparslövs IF, Linderöds IF och Finja IF tvingas alla byta serie.