Patric Nilsson: ”Det är lättare sagt än gjort att komma tillbaka”

Yngsjö IF skulle spelat heta derbyn mot Åhus HBK och Åhus IF i division 5 den här säsongen. Så blir det inte. Med två månader kvar till seriepremiären väljer klubben att dra sig ur seriespelet. En chock och kalldusch för många, men också ytterligare en bekräftelse på att myten om att varje svensk by består av en kyrka och en idrottsförening håller på att monteras ner.