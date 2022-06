Edenryd fast förankrat under nedflyttningsstecket

Bottenmöte mellan Edenryds IF och IFK Osby på Östersjöwallen. Då tryckte gästande Osby gasen i botten och man fick också med sig en 2–0-ledning in till halvtidsvilan. Därefter handlade det mest om att bevaka ledningen för gästernas del, vilket man också lyckades med. Slutresultatet skrevs till sist till 0–2 och Edenryd är således fast förankrat under nedflyttningsstrecket.