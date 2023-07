Elanga lämnar United – klar för PL-konkurrenten

"Det är ett nöje att vara här. Det är ett stolt ögonblick för mig och min familj. Det fanns intresse från annat håll men Nottingham Forest känns som den perfekta platsen för mig. Jag är redo för utmaningen och jag vill bara ta in allt och börja arbeta", säger Elanga till klubbens webbplats.

Elanga slog igenom i Uniteds a-lag under våren 2022 under dåvarande tränaren Ralf Rangnick. Den gångna säsongen fick han dock snålt med speltid under nye Erik ten Hag.