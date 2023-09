Experten: "Hoppas förbundet gjort en del research"

– Man får någonstans hoppas att förbundet har gjort en hel del research under den här tiden det har sett knackigt ut och att man har varit i kontakt med diverse tränare. Jag vet inte om så är fallet, men jag hoppas att man åtminstone har sonderat terrängen för att se vad som finns därute.

"Hänger inte ihop som lag"

TT: Vad är hönan och vad är ägget? Spelar det någon roll vem som är förbundskapten med det spelarmaterial Sverige har just nu?

Hoppats på mer

Fakta: Nations League och VM-kval

+ Nästa upplaga av Nations League inleds i september nästa år och gruppspelet avslutas i november. Turneringen får ett delvis nytt format där kvartsfinaler och upp- och nedflyttningsmatcher spelas i mars 2025. Finalspelet avgörs i juni samma år.

+ Sverige har rasat ned i Nations Leagues tredjedivision.

+ VM-slutspelet sommaren 2026 avgörs i USA, Kanada och Mexiko och innehåller för första gången 48 nationer.

+ Antalet nationer som kvalar in från Europa ökar från 13 till 16.

+ De tolv kvalgrupperna innehåller fyra eller fem nationer. Vinnaren går direkt till slutspel. De återstående fyra platserna fördelas i ett playoff. I det ingår de tolv grupptvåorna plus fyra nationer som kvalar in via Nations League 2025.

+ Kvalspelet inleds i mars 2025. Playoff avgörs i mars 2026.