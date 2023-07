Favoriten har kopplat greppet om EM-segern: ”Ska jobba hårt”

Hemmaföraren och storfavoriten Oliver Solberg, med kartläsare Elliot Edmondson, har kopplat grepp om första EM-rallyt på svenska vägar.

Fem sträcksegrar av åtta möjliga – ändå är inte Oliver helt nöjd.