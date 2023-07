Guide: Damernas US Open på Pebble Beach

Annika Sörenstam finns med i veckans US Open.

Annika Sörenstam finns med i veckans US Open. Foto: Darron Cummings/AP/TT

Yin Ryoning, som nyligen vann PGA-mästerskapet, under ett inspelsvarv på Pebble Beach.

Yin Ryoning, som nyligen vann PGA-mästerskapet, under ett inspelsvarv på Pebble Beach. Foto: Darron Cummings/AP/TT

Legendaren Michelle Wie West och nya stjärnskottet Rose Zhang spelade en runda ihop inför US Open.

Legendaren Michelle Wie West och nya stjärnskottet Rose Zhang spelade en runda ihop inför US Open. Foto: Darron Cummings/AP/TT

Ikoniska Pebble Beach i Kalifornien har varit spelplats för sex US Open på herrsidan, men det här är första gången som en dammajor avgörs på den vackra och högklassiga banan vid Stilla havet. Pebble Beach rankas som den bästa publika banan i USA, men smakar det så kostar det. Den som vill spela en runda där får punga upp med 625 dollar (drygt 6 000 kronor).

Är som sagt sju till antalet. Linn Grant, Anna Nordqvist, Madelene Sagström och Maja Stark var självskrivna tack vare världsrankningen. Tiofaldiga majorvinnaren Annika Sörenstam fick en specialinbjudan av arrangören USGA, medan Pernilla Lindberg och Beatrice Wallin lyckades kvala in.

Michelle Wie West slog igenom tidigt och var till exempel bara 13 år när hon skrev historia genom att klara kvalgränsen i US Open 2003. Som 16-åring blev amerikanskan proffs och hon var redan då en av sportens stora fixstjärnor. Nu är Wie West 33 år och avslutar karriären med att spela ett sista US Open, tävlingen som hon vann på Pinehurst 2014 – hennes enda majortitel.

– Det är svårt att hänga med, jag har inte tid att lägga ned det som behövs, sade svenskan som vann US Open 1995, 1996 och 2006.

Amerikanskan Amy Olson, majortvåa i både Evian Championship 2018 och US Open 2020, var gravid när hon i maj gjorde ett försök att kvala in till årets US Open. Det gick vägen. Nu har Olsons graviditet nått till sjunde månaden, men det hindrar inte 30-åringen från att pegga upp i Kalifornien den här veckan.