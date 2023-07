Guide: Inför Wimbledon 2023

Foto: Steven Paston/PA via AP/TT

Världstrean Daniil Medvedev tränar inför Wimbledon. Foto: Steven Paston/PA via AP/TT

Coco Gauff under Wimbledon 2022. Arkivbild.

Coco Gauff under Wimbledon 2022. Arkivbild. Foto: Alastair Grant/AP/TT

– Jag står bakom det. Det är en stor lättnad. Jag hade mens förra året under Wimbledon och det var väldigt stressigt, sade världsfyran Coco Gauff.

En ny titel skulle nämligen både innebära att han blir den första att vinna 24 grand slam-titlar under den öppna eran, samt att han tangerar legendaren Margaret Courts rekord. Är han rentav den störste redan?

Rebecca Peterson får tufft motstånd redan i den första omgången. Peterson, rankad 72:a i världen, ställs mot den tidigare grand slam-vinnaren Sloane Stephens från USA. Stephens, numera 38:a på världsrakningen, har utöver US Open-titeln från 2017 två grand slam-finaler på meritlistan.

Den polska 22-åringen har vunnit Franska mästerskapen tre år i rad, men i Wimbledon vill det sig inte för henne. För ett år sedan gick hon in i turneringen med en segersvit på 35 matcher. I den tredje omgången blev hon utslagen. I genrepsturneringen i Tyskland tog det stopp i semifinal – hon tvingades lämna walk over på grund av misstänkt matförgiftning. Nu kan det vara hennes tur att vinna.

I våras meddelade All England Club, som arrangerar Wimbledon, att förbudet mot ryska och belarusiska spelare som infördes förra året inte gäller under årets upplaga av turneringen. Spelarna från länderna får delta i turneringen under neutral flagg.