Herrlagen som försvann – här är hela listan: ”Får och getter på planerna”

Det fanns en tid när det spelades organiserad fotboll i praktiskt taget varenda by i nordöstra Skåne. När idrottsplatsen var den självklara samlingspunkten och helgens hemmamatch höjdpunkten i tillvaron. Så är det inte längre. Faktum är att Fotbollsdöden breder ut sig. Kb/NSk har satt ihop en slags bruttolista över klubbar som har förlorat sina herrseniorlag från 1990 och framåt och vi har rest runt i området och tittat till alla de bortglömda fotbollsplanerna. Men allt är inte nattsvart. Klubbar som Yngsjö IF, Venestads IF och Finja IF rustar alla för en comeback till nästa säsong och i Österslövs IS är det ungdomarna som är framtiden.