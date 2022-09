Källström med dubbla bomber – slog till mot HIF igen när KFC vann

Säg Hampus Källström och alla i Hässleholms IF får mardrömmar. På Österås dunkade han in ett drömmål och snodde en poäng från HIF. På hemmaplan på fredagen smällde Källström in två bomber och blev stor hjälte när KFC vann med 2–1.