KDFF-talang drömmer om proffslivet: ”Barcelona hade inte varit fel”

– Tidigare år tränade jag en del i Göteborg som har världens största hall för beachvolley, men eftersom fotbollen tar så mycket tid så blir det nu bara träning under sommaren.

Fakta

Filippa Andersson Widén

Ålder: 15.

Uppväxt: Övarp.

Bor: Övarp.

Yrke: Studerande, Söderport årskurs 1 (ekonomiska programmet).

Familj: Mamma Cissi, pappa Fredrik och storebror William.

Moderklubb: Winnö IF.

Klubbar: Winnö IF, Wä IF, IFK Knislinge, Vinslövs IF, Kristianstad DFF.

Meriter: Debuterat i flicklandslaget i fotboll, 10 matcher med KDFF i damallsvenskan, tre raka SM-guld i beachvolley och kallad till landslagsläger.

Aktuell: Månadens Talang i september.