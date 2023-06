Ludvig Åbergs succé fortsätter

Ludvig Åberg fick en drömstart på PGA-tourtävlingen i Detroit. På den första rundan noterade det 23-årige superlöftet sju slag under par, och han ligger därmed på en delad tredjeplats med sju andra spelare.

Alex Norén gick runt på fyra slag under par, medan David Lingmerth slutade på två slag under par. Vincent Norrman landade på ett under par.