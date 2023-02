Målvakten lämnar – IFK får låna in Östertalanger: ”Jättepositivt”

IFK Hässleholm är nära att sy ihop ett samarbetsavtal med Öster – ett avtal som innebär att Carl Lundahl Persson lånas ut till Superettanklubben.

I gengäld får IFK låna en målvakt av Öster, plus att gulsvart under säsongen får möjlighet att låna in unga talanger från Växjöklubben.